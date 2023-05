Wassermann

Wassermänner sind stets auf der Flucht vor dem, was gerade ist. Ihr Karma lautet, das Leben voranzutreiben, nicht stehen zu bleiben. Werden sie krank, müssen sie in ihrer inneren Einstellung neue Wege erfinden, um ihr Karma zu erfüllen ohne sich dabei zu verausgaben. Manchmal fühlen sie sich auch in ihrem momentanen Leben eingesperrt. In jedem Fall ist es wichtig, zu lernen, mit der richtigen Einstellung jedem Zwang entkommen zu können.

