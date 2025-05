Juni-Vollmond am 11.06.25: Deshalb entfacht er das Feuer der Hoffnung in unseren Herzen!

Die Schütze-Energien tun uns im Juni so richtig gut! Der Vollmond ist genau das Sommerwunder, das wir jetzt brauchen. Je nachdem, in welchem Zeichen der Vollmond steht, verändert sich auch seine Wirkung auf uns.

Das Feuerzeichen Schütze ist dafür bekannt, besonders optimistisch zu sein. Einen Schützen wird man fast nie schlecht gelaunt antreffen, denn selbst in herausfordernden Zeiten gelingt es ihm, sich auf die schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren. Der Vollmond sorgt also für einen Hoffnungsimpuls, der sich ideal eignet, um den Frühling gebührend zu verabschieden, und den Sommer, der nur ein paar Tage später beginnt, zu begrüßen.

Außerdem steht jetzt alles im Fokus, was uns Spaß macht! Denn ein Schütze verschwendet seine Zeit ungerne in Situationen, die ihn nicht weiterbringen. Das ist auch der Grund dafür, warum Schützen sich gerne von einem ins nächste Abenteuer stürzen und Stillstand ein Fremdwort für sie ist. Deshalb sollten Sie sich am Tag des Vollmondes etwas Schönes vornehmen, denn Sie werden voller Energie sein. Für diesen Tag dürfen Sie ruhig auch etwas Außergewöhnliches planen! Denn jetzt sind wir neugierig und wollen uns ausprobieren.

Eine weitere Eigenschaft des Schützen und damit des Vollmondes ist sein Hang zur Philosophie. Am und um den 11. Juni dürfen wir uns also auf viele inspirierende Gespräche freuen, in denen es uns gelingen wird, die Perspektive zu wechseln. Wir erweitern unseren Horizont und wollen fest daran glauben, dass alles gut wird.

Die Lebensphilosophie des Schützen ist wohl: "Freu dich nicht zu spät" und nach dieser leben wir nun. Deshalb entfacht dieser Neumond auch das Feuer der Hoffnung in uns!

