"Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam ein Silvesterritual durchzuführen. Der genaue Zeitpunkt für dieses Ritual ist die Silvesternacht, also die Nacht vom 31. Dezember 2016 auf den 1. Januar 2017. Am günstigsten ist, wenn Sie dieses Ritual unmittelbar nach Mitternacht durchführen. Sie müssen sich auf dieses Ritual vorbereiten: Schreiben Sie diesen Text auf ein Stück Papier ab. Wenn das geschehen ist, nehmen Sie diesen Text mit hinein in die Zeit Ihres Rituals. Um Mitternacht zünden Sie bitte drei Kerzen an. Dann begrüßen Sie mit dankbarem und frohem Herzen das neue Jahr. Stellen Sie sich dabei vor, dieses neue Jahr sei ein Wesen, das eine Seele besitzt. Verneigen Sie sich tief vor dem neuen Jahr, heißen Sie es willkommen.

Dann lesen Sie bitte den Text, der sich auf Ihre Sternzeichen bezieht, laut vor. Sie müssen diesen Text mit deutlicher Stimme laut aussprechen. Wenn Sie damit fertig sind, nehmen Sie den Text und drücken ihn 5 Minuten lang an Ihre Brust. Stellen Sie sich dabei vor, wie der Text, der auf diesem Blatt steht, ich Ihr Herz eingeht. Nehmen Sie auf diese Weise die Wünsche des Kosmos in sich auf. Dann möchte ich, dass Sie sich einen Platz suchen, an dem Sie bequem auf dem Rücken liegen können. Wenn Sie so ausgestreckt auf dem Rücken liegen, legen Sie das Blatt mit Ihrem Sternzeichen-Text wieder auf Ihre Brust. Atmen Sie dann bitte siebenmal tief ein und aus und stellen Sie sich dabei vor, dass sich Ihre Körper mit jedem Atemzug tiefer entspannt. Wenn Sie bei sieben angelangt sind, sollen Sie sich wieder auf den Text besinnen, der auf dem Papier steht. Stellen Sie sich vor, wie der Text durch Ihre Brust wieder in Sie eindringt und Ihren ganzen Körper erfüllt.

Danach haben Sie ca. 5 Minuten Zeit für Ihre ganz persönlichen Wünsche. Sie können sich jetzt also das vorstellen, was Sie sich für das kommende Jahr 2017 erhoffen. Wieder sollen Sie Ihre Wünsche laut aussprechen. Sagen Sie also: „Ich wünsche mir von dir, dem neuen Jahr…“, und fügen Sie dann Ihren persönlichen Wunsch dazu. Lassen Sie sich danach noch ein bisschen Zeit. Stellen Sie sich dabei vor, dass Sie jetzt bereits im neuen Jahr sind. Sie gehören zu ihm, sind ein Teil davon. Dann können Sie aufstehen. Jetzt nehmen Sie das Blatt, auf dem Ihr Sternzeichen-Text steht, und heften es an einen Platz, den Sie täglich sehen, zum Beispiel Ihren Spiegel im Bad oder auch die Türe, die aus Ihrer Wohnung führt."