Ich nehme mir für das Jahr 2017 vor, meinen persönlichen Sternzeichen-Regenten, dem Planet Uranus, mehr Platz in meinem Leben einzuräumen. Ich werde nicht mehr alles tun, was andere machen, sondern meinen eigenen, ganz persönlichen Weg einschlagen. Dazu gehören auch Menschen, die nicht so sind wie alle die anderen. Sie werde ich zu meinen neuen Freunden machen. Ich nehme mir vor, ein einmaliger und besonderer Mensch zu sein.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

Ziehen Sie auch Ihre Tarot-Tageskarte von heute