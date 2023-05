Der Krebs macht sich viel vor, flüchtet vor Problemen in schöne Träume, die ihn optimistisch machen. Aber im Grunde ist der Krebs eher furchtsam. Kuschelt sich in ein Nest aus Menschen, die er um sich schart, an sich mit viel Fürsorge bindet – und die ihn wie ein Schutzschild umgeben, abschirmen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs!