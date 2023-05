Der Zwilling ist ein Optimist aus Leichtsinn, unbekümmertem Wesen. Was soll schon passieren, kann doch nur gut gehen, sagt sich der Zwilling. Obwohl er ständig alles in Zweifel zieht, hinterfragt, seziert, überwiegt am Ende seine unbeschwerte, fröhliche Art, die Bedenken einfach wegwischt, verdrängt.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge!