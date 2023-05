Das Venus-Uranus-Horoskop 2021 für die Zwillinge

Wenn es nach den Sternen geht, ist Ihre Karriere derzeit wichtiger als Ihr Liebesleben. Denn dank Ihres Herrschers Merkur bieten sich jetzt beste Aufstiegschancen. Das soll Sie natürlich keineswegs am Flirten hindern. Auch für Sie hält das Venus-/Uranus-Trigon einige aufregende Überraschungen bereit. Besonders, wenn Sie nach einer neuen Position Ausschau halten oder in eine Fortbildung investieren, könnte Amors Pfeil Sie unerwartet treffen. Doch sind Sie sich auch wirklich sicher, was für einen Menschen Sie an Ihrer Seite brauchen? Der 18.11. ist für Sie der perfekte Tag, um sich dazu noch einmal ausgiebig Gedanken zu machen. Bedenken Sie: Sie ziehen stets an, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Also auf zum Liebesbrainstorming!

Artikelbild und Social Media: Collage mit Aja Koska/iStock und Astrowoche.de