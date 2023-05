Das Venus-Uranus-Horoskop 2021 für den Krebs

Es ist einmal wieder so weit: Frau Venus durchreist Ihr Gegenzeichen Steinbock und mischt die Karten in Sachen Liebe neu. Und das, obwohl Transformationsplanet Pluto schon seit einigen Jahren sowieso auf Veränderung drängt. Vielleicht war Ihnen bei allem Wunsch nach Erneuerung jedoch bisher noch nicht klar, wie Sie sich neuen Möglichkeiten öffnen sollen. Das Venus/Uranus-Trigon bringt Ihnen hier unübersehbare Erkenntnisse. Sie spüren es selbst: Es ist nun an der Zeit, sich nicht länger mit Kompromissen zufrieden zu geben. Ihr Selbstwert verlangt nach gleichwertigen und verbindliche Beziehungen. Achten Sie also genau darauf, wer Ihnen zwischen dem 17. und 19. November vor die Füße fällt – und ergreifen Sie diese Gelegenheiten beim Schopfe.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Aja Koska/iStock und Astrowoche.de