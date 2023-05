Das Venus-Uranus-Horoskop: Das ist Ihre neue Chance für die Liebe!

Seit einigen Wochen geht es am Sternenhimmel äußerst leidenschaftlich zu. Nicht nur die Sinn stiftende Sonne, auch Kommunikationsgenie Merkur und der temperamentvolle Krieger Mars durchreisen derzeit das tiefgründige Zeichen Skorpion. Eine äußerst dynamische Kombination, die besonders in Liebesdingen so manch ungewollten Streit vom Zaun brechen lässt. Es fällt jetzt schwer, mit den eigenen Gefühlen hinterm Berg zu halten, denn Eifersucht entflammt schneller als sonst und das Bedürfnis nach absoluter Ehrlichkeit in der Partnerschaft ist groß.

Am 5. November wechselte zudem die Liebesgöttin Venus vom begeisterungsfähigen Schützen in den nüchternen Steinbock. Gemeinsam mit dem kompromisslosen Pluto unterzieht sie seither auch Ihr Beziehungsleben einem ernst zu nehmenden Realitätscheck. Bloße Verliebtheit und Einbildungskraft können nun eine Partnerschaft nicht länger aufrecht erhalten. Nur was Substanz hat, hat weiterhin Bestand.

So manche Beziehung kann unter dieser Konstellation einen Sprung bekommen – oder sogar zerbrechen. Doch keine Angst, der Kosmos lässt Sie in diesem Fall nicht völlig im Regen stehen. Gerade in der kommenden Woche bietet er Ihnen hervorragende Gelegenheiten, brüchige oder gar zerstörte Beziehungen zu kitten. Auch bewährte Partnerschaften profitieren von den aktuellen Bewegungen am Sternenhimmel: Es liegt Magie in der Luft …

Den Hauptanteil an dieser erfreulichen Stimmungsauflockerung trägt das äußerst harmonische Zusammentreffen der sinnlichen Venus und des elektrisierenden Uranus. Die beiden bilden am 19. November ein sogenanntes Trigon am Himmelszelt und lassen erotische Funken sprühen. Es ist also mit unerwarteten – durchaus positiven – Wendungen und Belebungen in Sachen Liebe und Beziehung zu rechnen. Und dies tatsächlich längerfristig. Dafür garantieren die bindungsfähigen Zeichen Stier und Steinbock, durch die Venus und Uranus derzeit reisen.