Von der Mitte nach Außen

Die Astrologie sagt, dass Sie, ein Waage-Geborener, das Glück finden, das Ihnen niemand mehr nehmen kann, wenn Sie sich von Ihren eigenen Sternzeichen Waage entfernen und versuchen, dem Wassermann näherzukommen. Denn dieses Sternzeichen verkörpert Ihr fünftes Sonnenhaus, Ihr persönliches Glückshaus. Sie müssen also Waage verlassen und Wassermann werden. Stellen Sie sich für einen Moment eine Balkenwaage vor. Als Waage versuchen Sie, möglichst immer in der Mitte zu bleiben, denn hier ist am wenigsten Bewegung. Hier ist Ruhe, Frieden und, wie Sie hoffen, hier befindet sich das Glück. Aber die Wahrheit lautet, dass das Glück in der Mitte einschläft. Jetzt stellen Sie sich weiter vor, Sie würden sich auf der Balkenwaage von der Mitte weg bewegen. Was passiert? Sie werden auf und ab geschaukelt. Jetzt sind Sie Richtung Wassermann unterwegs. Richtig, Ihr Leben wird unruhiger, vielleicht sogar stürmisch, aber im Kitzel der Bewegung, im Auf und Ab, entdecken Sie das Glück. Denn das Glück ist nichts Gleichbleibendes. Das Charakteristische des Glücks ist es nämlich, dass es kommt und wieder geht und so weiter und so fort. Was Ihnen helfen kann, sind Menschen, die im Zeichen des Wassermanns geboren sind. Aber es müssen solche sein, die auf einer höheren Oktave des Wassermanns schwingen und keine eitlen Spinner oder törichte Weltverbesserer sind.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage!

Lesen Sie hier schon jetzt Ihre ersten Horoskope für 2014