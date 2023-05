Vom Nahen zum Fernen

Die Astrologie sagt, dass Sie, ein Skorpion-Geborener , das Glück finden, wenn Sie beginnen, immer mehr Ihr fünftes Sonnenhaus zu leben. Das ist Ihr Glückszeichen. Bei Ihnen sind es die Fische .

Ein Stück vom Glück finden Sie auch, wenn Sie mit Menschen zusammen sind, die unter diesem Sternzeichen geboren sind oder wenigstens den Aszendenten oder ihren Mond in diesem Sternzeichen haben. Aber das ist unsicher, weil Sie abhängig sind von diesen Menschen. Sie müssen selber ein Fisch werden, sich transformieren.

Wie sieht dieser Prozess aus? Als Skorpion glauben Sie, Ihr Glück bei den Menschen zu finden, die Ihnen anvertraut sind, egal, ob es Ihre Familie, Ihre Freunde oder ihre Kollegen sind. Sie errichten um diejenigen, die Sie lieben, Mauern auf, errichten eine Burg und lassen nichts Fremdes hinein. Wenn Sie zum Fisch werden, reißen Sie sämtliche Mauern nieder, öffnen sich der Welt, sogar dem Fremden darin, und verströmen Ihr großes Mitgefühl. Waren Sie zuvor wie ein See, so werden Sie jetzt zum Meer. Irgendwann entdecken Sie dann, dass sogar dieses Meer zu klein ist für Sie. Dann richten Sie den Blick nach oben, in den Himmel, und Sie betreten das Land der Mystik und Esoterik. Sie begegnen Engeln und anderen göttlichen Wesen.

Dann haben Sie ein Glück gefunden, das Ihnen niemand mehr nehmen kann, selbst wenn Sie die Menschen, die Sie jetzt umgeben, einmal verlassen.

