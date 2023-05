2016 gehören Sie zu den Siegern, dank der Unterstützung von Mars, Jupiter, Neptun und Pluto

Das könnte Ihr Jahr werden. Sie meistern jede Herausforderung - und suchen danach gleich nach der nächsten. Sie fühlen sich allem gewachsen und der Erfolg gibt Ihnen Recht.



Ihre Liebessterne 2016: In der Liebe können Sie 2016 viel Harmonie und Romantik genießen. Singles wissen jetzt, was sie wollen, wer zu Ihnen passt, und wer nur ein Flirt bleibt. Bis März sind Ihnen aber Ihre Freunde eh wichtiger.

Auf vergebene Skorpione wartet ein harmonischer Jahresanfang. Diese Harmonie zieht sich bis in den April hinein, Sie erleben eine tolle Zeit in der Partnerschaft. Lediglich im Mai könnte es ein paar kleine Streitereien geben, doch schon im Juni herrscht wieder Frieden. Im Juli und August werden nicht nur die Außentemperaturen heiß. Sie erleben eine Zeit voll spannender Erotik, egal ob als liierter oder Single-Skorpion. Und wer weiß, vielleicht wird für die Singles ja auch mehr aus einer Affäre. Bis Mitte Oktober unterstützt Venus den Skorpion, wovon natürlich auch Paare profitieren. Sie kommen sich wieder näher und erleben eine wunderschöne Zeit zusammen. Selbst ein Kinderwunsch könnte sich jetzt erfüllen.

Ab Mitte November sollten Sie es sich des Öfteren zu Hause gemütlich machen, statt mit Ihren Freunden um die Häuser zu ziehen. Zu viel Stress wirkt sich sonst eher negativ auf Ihre Beziehung aus. Weihnachten und Silvester dürfen Sie wieder im großen Kreis und Stil feiern!



So läuft es 2016 im Job: Jetzt kommen Sie! Gleich zu Beginn des Jahres bis März lieben Sie die Herausforderung. Sie gehen mit viel Motivation und einer Leichtigkeit an die Arbeit, da lässt der Erfolg auch nicht auf sich warten. Das klingt schon gut? Dann warten Sie mal Ihr nächstes Hoch von Mai bis August ab. Jetzt verleiht Ihnen Mars in Ihrem eigenen Zeichen noch mehr Tempo und Ehrgeiz und die tolle Position von Jupiter, Neptun und Pluto tun ihr Übriges. Sie werden tolle Erfolge einfahren. Ihre Ideen kommen im Juli, August und Oktober besonders gut an.

Ihr Erfolg wirkt sich natürlich auch finanziell aus. Im März heimsen Sie die ersten Gewinne ein, doch sollten Sie diese nicht gleich ausgeben. Von April bis Juni sollten Sie noch größere Ausgaben vermeiden. Zwischen Ende Juli und Anfang Oktober können Sie dann in die Vollen gehen: Jetzt ist die ideale Phase für Investitionen. Banktermine legen Sie am besten in die Zeit von Ende Oktober bis Mitte November. Im Dezember könnten Sie ein paar tolle Schnäppchen machen.



Ihre Gesundheit 2016: Dieses Jahr können Sie viel für Ihre Gesundheit tun. Unter Jupiter achten Sie auf einen vernünftigen Lebensstil, Neptun stärkt Ihre Sensibilität – Sie spüren intuitiv, was Ihnen guttut. Kraftplanet Mars im eigenen Zeichen macht Sie bis Anfang März superfit. Ob beim Wintersport, im Job oder im Alltag – Sie erreichen jedes noch so hochgesteckte Ziel. Wichtig ist nur, sich zwischendurch auch mal kleine Verschnaufpausen zu gönnen.

Von Mai bis August sorgt erneut Mars dafür, dass Sie es auf dem Sofa nicht lange aushalten. Sie wollen sich bewegen! Ihr Fitnessprogramm macht Ihnen Spaß, abwechslungsreiche Unternehmungen mit Freunden sind ein Muss. Tipp: Eine Kampfsportart wäre ideal für Sie.

Die besten Monate, um zu verreisen, sind Juni, August und September. Dann ist aber auch Wellness begünstigt. Im November und Dezember gilt es, Stress bewusst zu reduzieren, um zur Ruhe zu kommen.

