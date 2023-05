Sie haben eine traumhafte Zeit vor sich, Ihre Glückswoche. Jupiter strahlt nach zwölf Jahren wieder aus Ihrem Sternzeichen, verwöhnt Sie mit Chancen, einmaligen Glücksmomenten – bis in den Herbst 2017.

Montag: Folgen Sie spontanen Eingebungen, nicht lange nachdenken, entscheiden.

Dienstag: Was Sie heute träumen, kann den Gewinn bringen.

Mittwoch: Sie erleben das große Glück in der Liebe, ein Augenblick der tiefen Gefühle.

Donnerstag: Ein tiefes Selbstvertrauen wird Sie im Beruf zum einmaligen Erfolg tragen.

Freitag: Der große Moment, Jupiter betritt Ihr Sternzeichen. Was Sie heute in die Wege leiten, bringt Ihnen morgen viel Geld.

Samstag: Ein alter Traum bringt Sie auf eine ganz neue Idee. Kann Ihre Existenz sichern. Vertrauen!

Sonntag: Sie sehen ganz klar, was Sie am Montag in die Hand nehmen müssen. Bleiben Sie dran.

