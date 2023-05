Jupiter zieht in dieser Woche in das Sternzeichen Waage ein. Dann sind Menschen, die unter diesem Zeichen geboren sind, mit ihm am allerinnigsten verbunden. Im Großen wie im Kleinen ruht die geheimnisvolle Kraft des Friedens in ihren Herzen. In ihrer Nähe herrscht Harmonie und Stimmigkeit. Unterschiedliche Meinungen finden einen Kompromiss. Menschen, die verfeindet sind, gehen wieder aufeinander zu.

