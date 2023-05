Skorpion-Geborene bauen im Leben auf ihre Intuition, ein „Wissen“, das tief in ihrem Unterbewusstsein schlummert: Alles, was ein Skorpion in seinen Tausenden von Leben angesammelt hat, ist dort gespeichert. Jetzt, wo Jupiter in das Sternzeichen Waage und damit unmittelbar neben ihr Sternzeichen zieht, haben Skorpione auch an kosmischen Eingebungen teil, die ihr Leben enorm bereichern. Auch sie werden zu einer Kraft des Friedens.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion

Wollen Sie Ihr Glück im Lotto versuchen? Zum Astro-Lotto-Tipp!