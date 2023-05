Sie ist für die Liebe geboren. Die Astrologie sagt daher auch, dass die eigentliche Heimat des Planeten Amor genau in diesem Sternzeichen ist, wo sich ja auch Venus am liebsten aufhält. In dieser Woche, wo sich Liebesgott Amor und Neptun im Tierkreiszeichen Fische umarmen, kann es nicht ausbleiben, dass auch Waage-Geborene den Menschen umarmen, den sie lieben. Und wenn es jemand ist, von dem andere nichts wissen dürfen, dann passiert das eben völlig heimlich.

