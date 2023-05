Waage So bleiben Sie mit Lebensstern Venus des Abends jung

Ihr Lebensstern setzt Sie unter Druck, als ob er sich in Erinnerung rufen wollte, drängt er Sie zur Entfaltung Ihrer Kreativität, Ihrer künstlerischen Talente .

Die Gefahr: Die Venus am Himmel steht im zwanghaften Quadrat zu Ihrem Sternzeichen, was Sie auch gegen jegliche Vernunft an einen Partner bindet. Sie können nicht alleine sein, geben für die Harmonie sich selbst und Ihre eigene Meinung auf, lenken ständig ein, auch aus lähmender Bequemlichkeit.

Der Gewinn: Sie können Ihren Gefühlen vertrauen, sind erfüllt von einer inneren Balance, von einer Friedfertigkeit und Ausgeglichenheit, die Sie über jegliche Aggression erhebt. Mit Ihnen kann man nicht streiten, Sie lächeln jeden Angriff weg.

Was Ihnen eine einmalige Gabe schenkt, die Stärke Ihres Wesens, der Sie sich bewusst sein müssen: Egal, in welchem Alter, im Herzen, in Ihrer Seele bleiben Sie jung, was sich auch in Ihrem Aussehen ausdrückt. Menschen wie Sie altern nicht, Sie strahlen diese ebenmäßige Schönheit aus, immer.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Waage!

