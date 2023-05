Fische: So bleiben Sie mit Lebensstern Neptun jung

Ihr Lebensstern macht aus Ihnen den Seher, das Medium, den spirituellen Menschen, der die Grenzen zur übersinnlichen Welt, zum Reich der Seele überschreitet. Sie durchschreiten eine ganz besonders magische Zeit, die noch bis 2024 andauern wird – und erst in 156 Jahren wiederkommt.

So lange braucht Neptun, bis er durch den ganzen Tierkreis gewandert ist und wieder aus den Fischen leuchtet. Wie heute, in dieser Zeit, in der Ihr Lebensstern Ihnen visionäre Fähigkeiten schenkt, Ihre Fantasie schwelgen lässt, Sie zum Künstler macht.

Die Gefahr: Dass Sie zur Selbsttäuschung neigen, sich in Scheinwelten flüchten.

Der Gewinn: Sie sind Ihrem Neptun so nahe wie nie zuvor. Er öffnet Ihnen eine neue Welt voller neuer, tiefer Erfahrungen, die Sie über unsere Schulweisheiten weit hinausführen.

Sie entdecken sich selbst, Ihre tiefen, verborgenen Talente. Das macht, erhält Sie jung. Sie stehen an der Schwelle einer totalen Veränderung in Ihrem Leben.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Fische!

