Jungfrau: So bleiben Sie mit Lebensstern Merkur des Abends jung

Ihr Lebensstern macht Sie derzeit noch kritischer und unverträglicher. Sie kommen nur schwer mit den Menschen aus, weil Merkur am aktuellen Sternenhimmel am Anfang der Woche in herausfordernder Opposition zu Ihrem Sternzeichen steht. Er ist noch dazu rückläufig, entfernt Sie von den Menschen, wirft Sie auf sich selbst zurück.

Die Gefahr: Ihre Kritik kann sehr verletzend sein, Sie neigen zur Intoleranz.

Der Gewinn: Sie sind Ihrem Merkur des Abends sehr nahe, der im Gegensatz zu dem des Morgens (Zwillinge) überlegter und weitaus kritischer ist.

Sie lernen schnell, auch aus nebensächlichen Bemerkungen, denken sehr praktisch und vernünftig, haben ein Gespür fürs Geld und Visionen, die weit in die Zukunft schauen, sind dadurch stets offen für jegliche neue Erkenntnisse – was Ihren Geist hellwach und jung hält.

Schalten Sie Ihr ewiges Misstrauen aus, überwinden Sie Ihre Detailverbissenheit, was Sie für Neues blockiert – dann werden Sie ganz eng mit Ihrem Lebensstern verbunden sein und jung bleiben.

