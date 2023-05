Wassermänner verlieren sich leicht in ihren Utopien. Aber ohne die Energie ihres Gegenzeichens fehlt es ihren Ideen an Herz und damit an lebendiger Menschlichkeit. Vermischt sich aber sein geistiger Reichtum mit der Herzlichkeit des Löwen, können seine Utopien tatsächlicher Gewinn für andere Menschen, ja für die Menschheit als Ganzes sein. Allerdings besteht eine dermaßen große Spannung zwischen Löwe und Wassermann, dass man sich in einer Beziehung letztendlich eher bekämpft als fördert.

