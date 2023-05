Die Glücks-Sonne hat einen schwachen Einfluss auf Sie. Dennoch wird Sie das kosmische Ereignis mit ganz neuen Gefühlen erfüllen. Eine tiefe Sehnsucht nach Gesellschaft, nach vielen Freunden erfüllt Sie – nach Menschen, die Sie verstehen, die an Ihrem Leben teilhaben wollen, an denen Sie sich anlehnen können. Daheim sein bei Ihnen.

Wie die Glücks-Sonne Sorgen vertreibt: Es verändert sich etwas in Ihrem Leben. Sie bemühen sich jetzt um die Menschen, wenn Sie zuvor in Distanz zu Ihnen standen. Sie lernen, auch Ihre Sorgen zu teilen, was alles leichter macht.

Wie sie Ihnen neues Glück bringt: Sie lernen viele neue Menschen kennen, die Ihnen vertraut sind. Sie öffnen sich, gewinnen Sympathien und Nähe. Das wird Ihr Leben erfüllen, mehr als das früher in Ihrer Rolle als Außenseiter jemals war. Sie werden in diesem neuen Gemeinschaftsgefühl sehr glücklich. Sie lieben es.

Wann sie Ihnen die zweite Chance gibt: Sie haben das Leben, das Sie eigentlich immer schon suchten, nach dem Sie sich im Verborgenen sehnten. Es ist Ihre große Chance, ein sinnvolleres Leben zu gestalten.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

Ziehen Sie auch Ihre Tarot-Tageskarte von heute