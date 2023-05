Die Glücks-Sonne steht in einem beflügelnden, magischen Trigon zu Ihnen. Und der Pluto leuchtet aus Ihrem Sternzeichen – es muss Ihnen in dieser Woche alles gelingen, was Sie sich vornehmen, wenn Sie nicht wieder einmal zu sehr an sich selbst zweifeln. Sie können reich werden, nichts spricht dagegen.

Wie die Glücks-Sonne Sorgen vertreibt: Stehen Sie zu Ihren Gefühlen, die die magische Konstellation in Ihnen für einen Menschen hochkommen lässt. Verdrängen Sie nicht wieder, laufen Sie nicht wieder davon – aus Angst vor Enttäuschung, vor Verletzungen. Alles ist möglich, wenn Sie jetzt daran glauben. Tun Sie es doch.

Wie sie Ihnen neues Glück bringt: Es wird ein Mensch in Ihr Leben kommen, der ganz neue Gefühle in Ihnen entfacht. Ein Glücksmoment verbindet Sie mit ihm. Vielleicht kennen Sie ihn schon lange, vielleicht aus einem vorigen Leben. Vielleicht berühren Sie gemeinsam die Sterne – vor Glück.

Wann sie Ihnen die zweite Chance gibt: Sie haben alle Möglichkeiten vor sich. Sie müssen sich nur öffnen, die Menschen, die es ehrlich mit Ihnen meinen, an sich herankommen lassen. Sie werden noch lange an diese Tage im September zurückdenken, glücklich.

