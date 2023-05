Für einen Wassermann ist körperliche Liebe ein Relikt der tierischen Abstammung des Menschen, und er versucht über sie hinauszuwachsen. Das bringt ihn auf vielen Irrwegen unter anderem auch oft in Kontakt zu bizarren sexuellen Praktiken. Dennoch hinterlässt sie ein schales Gefühl. So führt ihn sein Weg früher oder später auf den Weg der geistigen Liebe, die ihn dann mit so großen Glücksgefühlen erfüllt, wie es bei kaum einem anderen Sternzeichen der Fall ist.

