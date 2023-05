Wassermann

Der kühle Merkur im entlarvenden Sextil sagt Ihnen, was Sie ohnehin schon wissen, wenn Sie wirklich in sich hineinhören. Aber wenn Sie mal Menschen enttäuschten, schoben Sie es zur Seite, weil Sie sich selbst vormachten, dass Sie niemand brauchen. Richtig ist: Sie träumen ein halbes Leben von jemand, der zu Ihnen hält, auch in schwierigen Zeiten.

Wem Sie vertrauen können: Dem Partner, der Ordnung in Ihr Leben bringt, wenn es in ein Chaos geraten ist, der versucht, Ihnen auf Ihren Höhenflügen zu folgen. Der Sie mal selbst zum Lachen bringt, wenn Sie Ihre Lebensfreude verlassen hat. Etwa ein Löwe, bei dem Sie Sicherheit und Halt finden. Und der stark genüg ist, um Ihre dominante Persönlichkeit auszuhalten und daran zu wachsen.

Der Kollege, die beste Freundin, auf die Verlass ist: Sie haben einen wahren Kosmos von Freunden, die Sie umschwirren. Prüfen Sie sich selbst: Wem würden Sie Ihre Sorgen, Ihren Kummer und Ihre Probleme anvertrauen? Er ist Ihr wahrer Freund ...

