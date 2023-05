Wassermann

Zuviel Nähe in der Familie wirkt beklemmend auf Sie – dennoch suchen Sie ein Leben lang den starken Gemeinschaftsgeist, der Sie mit Ihren Liebsten verbindet. Sie brauchen den verschworenen Geistesbund und fliehen davor.

Ihr Problem in der Familie: Sie fliehen vor Vorwürfen, geistiger Enge, Einmischung durch die Verwandtschaft. Das kann in der Familie eine schwere Krise auslösen, die Sie von den Menschen entfernt. Sie verkriechen sich in Schweigen.

Ihre neue Geborgenheit: Der Mars, die Venus im Februar im Sextil zu Ihnen und der Merkur im eigenen Sternzeichen (ab 7.2.) öffnen Sie für andere Menschen. Wenn Sie den Gefühlen nachgeben, spüren Sie, wer zu Ihnen hält, auf wen jetzt Verlass ist.

Ihr Zusammenhalt: Die Sterne wecken die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach dem Familiengefühl, dass Ihre Liebsten Sie auffangen, wenn Sie selbst nicht mehr weiterwissen. Sie brauchen jetzt den Kumpel in der Beziehung, der Sie wie ein großer Bruder beschützt.

