Sie haben viel für die Familie getan, haben gerackert, geschuftet, verantwortungsvoll, pflichtbewusst, fleißig. Sie brauchen diese treue Kameradschaft, in der Sie für die anderen da sind, Geborgenheit und Sicherheit bieten. Aber sich oft auch ausgenützt fühlen.

Ihr Problem in der Familie: Sie tun viel, die anderen wenig – das kann zu Ihrem Problem werden, wenn der Partner im Haushalt nicht mithilft, wenn die Kinder ein tägliches Chaos hinterlassen. Kleine Dinge bauen Krisen auf.

Ihre neue Geborgenheit: Der magische Mond in Opposition bringt mehr Rücksicht und Verständnis füreinander in die Familie. Sie bauen alten Groll ab, der sich aufgestaut hat. Es gelingt Ihnen, bei einem Gespräch die richtigen Worte zur Versöhnung zu finden.

Ihr Zusammenhalt: Was Sie jetzt tun, was Sie in die Hand nehmen, ist entscheidend für den Zusammenhalt und den neuen Gemeinschaftsgeist, der Sie besonders in diesem Sonnenjahr beflügeln wird. Die Sonne zeigt Ihnen, wie wertvoll Familie sein kann.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock

Das verrät Ihr Liebeshoroskop über Ihre Liebessterne