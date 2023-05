Wie Löwe-Geborene sind auch Wassermänner fast immer auf der Flucht vor dem Schatten. Dazu zählt alles, was nicht in ihr idealisiertes Bild vom Leben passt. In Gedanken erfinden sie Welten, in denen es keinen Schatten gibt, in denen alles stimmt. Aber weil das reale Leben voller Schatten ist, entwickeln sie oft paranoide Zwänge, um sie zu meiden. Sie müssen sich dem Schatten stellen, erst dann können sie sich darüber erheben.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

Ziehen Sie auch Ihre Tarot-Tageskarte von heute