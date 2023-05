Die Schatten eines Steinbocks lauten Angst und Schwäche. Beides darf in seinem Leben nicht vorkommen. Er unternimmt alles, um ihnen aus dem Weg zu gehen, sie zu vermeiden. Am härtesten ist das Training, das er sich selbst auferlegt, um sämtliche unerwünschten Gefühle in den Griff zu bekommen. Sicher, daraus werden starke und erfolgreiche Menschen. Aber ob sie glücklich sind? Nein, sie müssen den Schatten anerkennen, dann können Sie sich davon befreien.

