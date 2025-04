4 Sternzeichen bringt das Sonne-Jupiter-Sextil am Wochenende ab dem 05.04.25 das beste Wochenende!

Heute haben Sie Lust auf Gesellschaft, lieber Wassermann! Wie schön, denn die Zeit mit Freund*innen, der Familie oder Ihrer*Ihrem Partner*in tut Ihnen ausgesprochen gut. Sie haben gute Laune und sind voller Lebenslust. Jetzt könnte es sogar sein, dass eine Person Ihnen große Zuneigung zeigt, von der Sie es gar nicht so erwartet hätten. Das verleiht Ihnen ein tolles Gefühl!

Am Sonntag steht dann allerdings das Highlight des Wochenendes an, denn Sonne und Jupiter treffen sich im Sextil! Jetzt wartet das große Glück hinter jeder Ecke und in allen Lebensbereichen. Nun können Sie Ihre kreativsten Ideen verwirklichen - und davon haben Sie natürlich jede Menge... Was für ein himmlischer Frühlingstag!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Achten Sie ein bisschen auf Ihre Finanzen, lieber Wassermann. Bei so einem spaßigen Wochenende kann das Geld manchmal ein wenig lockerer sitzen, als es sollte!