Wassermann

Ihre Sterne sind großartig. Mit dem Merkur im eigenen Zeichen, Venus, Mars und Uranus im aufbauenden Sextil haben Sie spontane Eingebungen und Blitzideen, die Ihnen richtig umgesetzt Geld und Erfolg bringen können. Aber wie so oft neigen Sie dazu, etwas wirklichkeitsfremd sich in abgehobenen Plänen zu verlieren.

Wer Ihrem Glück im Weg steht: Wer Sie nicht auf den Boden der Tatsachen herunterholt, hilft Ihnen nicht. Fantasten, Träumer, die üblichen abgehobenen Lebenskünstler, die Sie so gerne anziehen, werden Sie mit ihren Sprüchen und kühnen Versprechungen in ein finanzielles Chaos verwickeln. Illusionen ziehen die Schulden an, machen Sie arm.

Wer Sie reich macht: Ihr Kopf ist nicht alles, sagt nicht alles, sieht nicht alles, wenn es um Menschen geht. Sie müssen auch mal Ihrem Bauchgefühl vertrauen, wenn Sie beurteilen wollen, ob die beste Freundin, der Partner Ihnen weiterhelfen kann. Ihre Intuition ist großartig. Sie brauchen nicht den Schwarzseher, den Pessimisten, aber trotzdem den ehrlichen Menschen, der Ihnen nicht immer recht gibt. Ein Löwe mit seinem enormen Organisationstalent, der Sie fördert und aufbaut, ist genau richtig.

