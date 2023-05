Ein tief in Ihnen verborgener Wesenszug zieht unbewusst Menschen an, die Ihnen nicht guttun, Sie nur ausnützen: Freunde, die sich durch das Leben mogeln. Lebenskünstler, die nie so recht auf die Beine kommen. Das werden Sie jetzt erkennen und es mag vielleicht wehtun, aber es bringt endlich Klarheit.

Wem Sie vertrauen können: Dem erfahrenen Partner, bei dem Sie aufgehoben sind, der Sie durch den Alltag steuert und Sie mit all Ihren Problemen, Ihren Sorgen und Ängsten wahrnimmt. Sicherstes Anzeichen seiner Ehrlichkeit: Wenn er Ihnen geduldig zuhören kann und sich in Sie einfühlt. Und nicht ständig selbst Aufmerksamkeit will.

Der Kollege, die beste Freundin, auf die Verlass ist: Jemand, der Sie mit seinen verrückten Ideen und Anregungen aus dem Trott reißt. Am besten ein Wassermann, der sich nicht ständig in den Vordergrund spielt, sondern Sie mit seinem toleranten Wesen in Ihrer ruhigen Art unterstützt.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier

Lesen Sie hier auch Ihr aktuelles Tageshoroskop