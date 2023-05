Wer jetzt sein Geld rauswirft, der Kaufsucht erliegt, weil Sparen sowieso keinen Sinn hat, geht in die Falle. Er wird kein Geld haben, wenn er es dringend braucht.

Warum soll ich sparen, wenn morgen die Inflation kommt, die mir alles Ersparte auffrisst und zum Glück auch die Schulden auf Null reduziert? Warum soll ich sparen, wenn Europa in die große Pleite steuert? Ich schmeiß’ das Geld raus, wer weiß, was nachher kommt. Den Takt zum letzten Tanz auf dem Vulkan der Kredite schlägt der Zeitgeist.

Viele Sternzeichen werden ihm verfallen. Vorneweg der spontane Widder, mit dabei die unbekümmerten Zwillinge, der Löwe und die Waage, die nichts mehr als ihr Shopping lieben, mit wahrer Inbrunst darin aufgehen. Aber auch der Schütze ist gefährdet und der Wassermann: Sie tun gerade so, als erlebten Sie die letzten Tage der Menschheit. Bedenken Sie: Nach der derzeitigen Merkur-Krise, die zum Verschwenden verführt, kommen ganz normale Monate, in denen Sie Geld brauchen. Die Gefahr, sich zu verschulden, ist jetzt groß. Auch die Gefahr, das viel zu große Auto anzuschaffen, die viel zu teure Wohnung zu mieten – eben über die eigenen Verhältnisse zu leben. Merkur ist tückisch. Den Stier schützt die Vernunft vor allzu großen Ausgabe, den Krebs die Zukunftsangst, die er aber dennoch überwinden muss. Denn sie nimmt Ihnen jegliche Chance, zu mehr Geld zu kommen. Das Schutzschild gegen die Verschwendung der Jungfrau ist die Vernunft: Wobei Sie aber darauf achten müssen, dass Ihre Sparsamkeit nicht in ängstlichen Geiz umschwenkt, der

Ihnen die Lebenslust nimmt. Der Skorpion neigt jetzt mit seinem Saturn ohnehin nicht zum sinnlosen Geldausgeben. Er überlegt wie der Steinbock sehr genau, bevor er etwas anschafft. Zum spontanen Kauf neigen jetzt eher die Fische: Hören Sie auf Ihre Intuition und lassen Sie sich vor allem nicht zu größeren Anschaffungen verführen.

