Wer passt am besten zu mir? Ihr Deszendent verrät es!

Beantworten Sie zunächst diese sieben Fragen. Was brauchen Sie – den Freund, der Ihnen zuhört? Den Partner, der eisern zu Ihnen hält? 7 Fragen geben Antwort. Für jedes JA gibt es einen Punkt

1. Soll Sie der Partner, die Freundin, der gute Kollege vor allem motivieren?

2. Muss in einer guten Beziehung auch mal richtig gestritten werden?

3. Gehen Sie in einer Beziehung Kompromisse ein, aber ohne sich selbst aufzugeben?

4. Muss man in einer Beziehung nicht nur das Glück, sondern auch die Sorgen teilen können?

5. Sind Sie zum Partner, Freund oder Kollegen stets absolut ehrlich und offen?

6. Ist es wichtig für Sie, dass Sie in der Beziehung miteinander lachen und auch weinen können?

7. Erwarten Sie vom Partner oder Freund, dass er stets zu Ihnen hält?

Haben Sie Ihre Ja-Antworten gezählt?

Addieren Sie nun die Punkte Ihres persönlichen Deszendenten hinzu. HIER ermitteln Sie Ihren Deszendenten.

Ihre Deszendenten-Punkte: Widder 3, Stier 8, Zwillinge 6, Krebs 12, Löwe 2, Jungfrau 4, Waage 10, Skorpion 1, Schütze 5, Steinbock 9, Wassermann 7, Fische 11

Addieren Sie dazu die Punkte Sternzeichen-Punkte des Freundes, Partners oder Kollegen: Widder 3, Stier 8, Zwillinge 6, Krebs 12, Löwe 2, Jungfrau 4, Waage 10, Skorpion 1, Schütze 5, Steinbock 9, Wassermann 7, Fische 11

Sie müssten also drei Zahlen ermittelt haben, die Sie zusammenrechenen: Ihre Ja-Antowrten (1 Punkt pro Ja) + Ihre Deszendenten-Punkte + die Sternzeichen-Punkte Ihres Freundes/Partners/Kollegen



Nun gehen Sie mit der Summe Ihrer Punkte zur richtigen Auflösung:

Vielleicht sind Sie bislang den falschen Träumen nachgerannt. Sie suchten den sensiblen Freund, brauchten aber den Kumpel. Der Test enthüllt unbewusste Wünsche:



0-10 Punkte: Sie brauchen den ehrlichen Kumpel, der im Leben eisern zu Ihnen hält

Sie brauchen einen starken Partner, den ehrlichen, manchmal entwaffnend direkten Kumpel. Der vielleicht nicht immer den richtigen Ton trifft, vielleicht auch manchmal über wenig Taktgefühl verfügt, aber dafür eisern zu Ihnen hält. Das gilt für die Partnerschaft genauso wie für die zwischenmenschliche Beziehung im Büro oder für die beste Freundin.

Ihr Partner, Ihre Kollegin, der Sie sich anvertrauen, eben auch Ihre Freundin, muss was darstellen, eine starke Persönlichkeit haben. Vielleicht ein Löwe, den man bewundert, der gerne im Mittelpunkt steht. Er wird Sie motivieren, wird Sie mit all seiner Herzlichkeit unterstützen, Sie fördern, das Beste aus Ihnen herausholen, unbewusste Kräfte in Ihnen aktivieren.

Auf Platz zwei der Menschen, die zu Ihnen passen, steht der kämpferische Widder, der sich für Sie, für Ihre Interessen mit Gott und der Welt anlegt. Er wird mit seiner Ehrlichkeit, mit seiner entwaffnenden direkten Art zum starken Halt in Ihrem Leben. Als Partner wird es mit ihm eine Streitbeziehung, die Sie brauchen, auch wenn Sie sich vielleicht bislang nach der ewigen Harmonie sehnten.

Die Jungfrau kann zu Ihrer idealen Freundin werden, die Ordnung, Nüchternheit in Ihr Leben bringt. Die Ihre Höhenflüge wieder auf die Erde zurückführt. Ihr gesunder Menschenverstand ist ein wahres Kapital für Sie, das Ihr Leben bereichert. Aber tief in Ihnen ist auch noch diese Sehnsucht nach der glühenden Leidenschaft, die nur der Skorpion bietet. Ein unbequemer Partner, aber aufregend, Ihr heimlicher Traum.

11-20 Punkte: Sie brauchen die Queen, die das Leben in ein Fest verwandelt

Sie brauchen die fröhliche Schwester im Geiste, die Partyqueen als Freundin, die Ihr Leben in ein ewiges Fest verwandelt. Oder auch den Partner, der Verständnis für Sie hat, der auch Ihre Schwächen liebt, der Ihnen sehr nahe ist, aber nicht klammert. Sie brauchen die Freiheit, die Toleranz, Luft, Freiraum und Distanz, wie auch der Zwilling sie braucht, der am besten zu Ihnen passt – egal, ob als Partner, als beste Freundin oder als Kollegin, mit der Sie Ihren Ärger über den ungerechten Chef teilen. Mit dem Zwilling können Sie lachen, können Sie die Nächte durchquatschen, er bringt die lockere, positive Lebenseinstellung in Ihren Alltag, die Sie brauchen.

Genauso wie der Wassermann, der auf Platz zwei Ihrer Favoriten steht. Sicherlich weniger als Partner, eher als beste Freundin, egal, was Sie bisher darüber gelesen haben. Sie ist Ihre Seelenschwester, die Ihnen einen Gemeinschaftsgeist schenken wird, der Ihnen einen neuen Halt, eine neue Sicherheit gibt. Ähnlich wie der Stier, der Ihr Leben in ein sinnliches Fest verwandelt. Er wird Sie vielleicht ein bisschen als Partner einschränken, mit seiner Zärtlichkeit und Anhänglichkeit, aber er ist die ideale, treue Freundin fürs Leben, auf die absolut Verlass ist. Auch als Kollegin, der Sie alles anvertrauen können – der Stier ist loyal und bleibt es. Genauso wie der Schütze, der auf Platz vier der Menschen steht, die Ihre Tage bereichern. Er mag vielleicht ein bisschen mit seinem Idealismus und seinem Gerechtigkeitsgefühl nerven, aber mit ihm entdecken Sie die Welt ganz neu.

21-31 Punkte: Sie brauchen die starke Schulter zum Anlehnen

Die starke Schulter gibt Ihnen den Halt, die Sicherheit, die Heimat, die Sie brauchen, in die Sie sich zurückziehen können von den Kämpfen des Alltags. Angekommen sein, endlich daheim sein, das sind Gefühle, die Sie in einer Beziehung suchen, auch wenn Sie vielleicht bislang anderen Träumen nachgerannt sind. Es ist die verborgene Sehnsucht in Ihrem Unterbewusstsein – es ist das Gefühl, das Sie in einer Partnerschaft glücklich macht und aufbaut. Genauso wie bei einer guten Freundin oder bei der Kollegin, der Sie in Ihrem Beruf nahestehen.

Der kühle Steinbock wird Ihnen dabei am stärksten das geben, was Sie suchen, was Sie brauchen. Er ist die Garantie für die feste, ewige Beziehung, die auf Verlässlichkeit und einem Gefühl der tiefen Geborgenheit aufgebaut ist. Ähnlich wie in einer Freundschaft oder auch Partnerschaft mit einem Krebs, der Platz zwei unter den Menschen, die am besten zu Ihnen passen – ideal auch als Freundin, die Ihnen die Nestwärme vermitteln wird, die Sie vielleicht in der Partnerschaft vermissen. Der Krebs schenkt Ihnen Geborgenheit und Gefühlstiefe. Sie können mit ihm kichern, kuscheln, träumen.

Genauso wie mit den Fischen – dem Sternzeichen, mit dem Sie als Partner eine Traumbeziehung verwirklichen können. Wenn Sie bereit sind, behutsam auf ihn einzugehen, auf seine tiefen Gefühle zu hören. Platz vier der Menschen, die zu Ihnen passen: die Waage, die gute Freundin, die Ihr Leben mit einer tiefen Friedfertigkeit bereichern wird.