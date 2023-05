Sie haben im Job einen einmaligen Erfolg

Die magische Konstellation setzt Sie im Quadrat unter Druck. Sie wollen Klarheit in Ihr Leben bringen, jetzt sofort. Lassen Sie sich von der Wunschkraft der Sternschnuppen von all dem befreien, was Sie bedrückt, was Sie unbedingt loshaben wollen. Die Sonne, der Uranus und ganz besonders der Mars im beflügelnden Trigon geben Ihnen einen Energieschub, schenken Ihnen die Möglichkeit eines ganz besonderen Neuanfangs, unterstützt von der genialen Geschäftsidee und tiefen Gefühlen, die der Mond in Ihr Leben bringen wird. Sie sind dem großen Glück so nahe.

Ihr größter Glücksmoment: Die Nacht der Sternschnuppen am Donnerstag, den 11. August. Schicken Sie Ihren sehnlichsten Wunsch in den Himmel, der Mond im Trigon zu Ihnen schärft Ihre Intuition: Sie finden eine geniale Lösung für Ihre Probleme, die vielleicht verrückt klingen mag, aber erfolgreich ist. Es gelingt viel.

Ihre Chance für die Wende im Leben schenkt Ihnen der Mars im beflügelnden Trigon zu Ihnen. Sie haben den Mut und die Entschlossenheit, die Dinge ganz neu anzupacken. Probleme werden ganz klein.

Ihre Chance in der Liebe und im Job: Sie haben eine einmalige Überzeugungskraft. Sie verzaubern mit Ihrer direkten Art, Ihrem Charme die Menschen. Man sucht Ihre Nähe, Sie reißen die Menschen mit. Das kann Ihnen besonders im Job und bei Geschäften den einmaligen Erfolg bringen.

