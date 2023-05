Sie gehören zu den absoluten Glückskindern

Sie gehören zu den großen Glückskindern. Der magische Pluto steht in einem beflügelnden Trigon zu Ihnen, der erhellende Merkur auch. Was Ihre Wunschkraft in der Nacht der Sternschnuppen enorm verstärkt. Neue Lebensfreude erfüllt Sie, es durchströmt Sie ein Gefühl von unsagbarer Leichtigkeit. Nutzen Sie es, um Ihr Leben ganz neu anzupacken. Viel geschieht, was Sie als positiven Zufall empfinden werden.

Ihr Glück: Ein Gefühl der tiefen Zufriedenheit erfasst Sie. Sie sind dankbar für das, was Sie haben. Und genau aus dieser Einstellung heraus, auf dieser Stärke bauen Sie Ihre Erfolge auf. Sie brauchen sich nicht besonders anzustrengen, man schätzt Ihre Art, man trägt Ihnen die Angebote nach.

Ihr einmaliger Glücksmoment: Sie spüren in der Nacht der Sternschnuppen, dass Ihre Wünsche, Ihre Ziele keine Träume mehr sind. Glauben Sie fest an sich, wenn Sie jetzt Ihre Wünsche hinauf zum Himmel schicken. Ihre Zuversicht hat eine Energie, die das Glück in Ihr Leben holt. Einmalige glückliche Fügungen bringen Ihnen wichtige Begegnungen mit Menschen, die Sie fördern und unterstützen.

Ihre Chance für die Wende im Leben schenkt Ihnen der magische Merkur im Trigon zu Ihrem Sternzeichen. Sie werden immer wieder mit neuen Chancen konfrontiert, die Ihnen viel Geld bringen können. Traumhafte Möglichkeiten. Sie haben einfach Glück, auch plötzliche Geldgewinne sind möglich. Notieren Sie sich Zahlen, die Ihnen jetzt begegnen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier

Lesen Sie hier auch Ihr aktuelles Tageshoroskop