Widder-Geborene sind Jupiter besonders nahe, wenn sie ihr starkes Feuer, das sie durch ihre Geburt vom Himmel erhalten haben, nicht ausleben, sondern in ihrem Inneren zurückhalten. Das funktioniert so, dass sie intensiv einatmen und dann versuchen, den Atem in ihrem Inneren zu halten und diese Energie in Bewusstsein zu verwandeln. Am Wochenende fällt Ihnen das besonders leicht. Dann ist es auch möglich, ihre Wünsche dem Kosmos zu übergeben. Sie werden erfüllt.

