Sie haben ein herzliches, bezaubernd ehrliches Wesen, das jetzt unter dem Einfluss der magischen Venus erwachen wird. Sie verzaubern die Menschen mit Ihrer Warmherzigkeit, werden ein traumhaftes Weihnachten erleben. Man liebt, verehrt Sie.

Was Sie jetzt gleich bekommen: Kein Streit mehr, keine hitzigen Diskussionen, die manchmal das Fest verdunkelten. Die reine Harmonie. Sie gewinnen mit Ihrer sympathischen, friedlichen Ausstrahlung die Herzen der Kinder, den Partner, die Verwandtschaft. Ihr Geschenk der Sterne ist dieses verbindliche Wesen, das Ihnen nicht nur in den Feiertagen, sondern auch 2017 reines Glück bringen wird.

Was 2017 Ihr Leben besser macht: Venus verzaubert Ihr Leben. Schon Anfang Februar erfassen Sie stürmische Gefühle, die Sie im März und in einem leidenschaftlichen Mai mitreißen werden. Mars feuert Sie an, Sie sind topfit, strotzen vor Gesundheit. Migräne, Allergien, alles ist weg. Dazu beschert Ihnen Jupiter bis in den Oktober hinein immer wieder Glücksmomente, die Ihnen viel Geld, Anerkennung im Beruf und Frieden in der Familie bringen können.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder

Hier erfahren Sie alles zu Tarot und den Tarot-Karten