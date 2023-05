Ein neuer Schwung, eine neue Zuversicht, ein neuer Optimismus durchströmt Sie, den Mars in Ihr Sternzeichen trägt. Ihr Charme nimmt die Menschen ein, Sie begeistern Nachbarn, Freunde. Man sucht Ihren Rat, liebt Sie.

Was Sie jetzt gleich bekommen: Sie faszinieren die Menschen mit Ihrem einmaligen, positiven Wesen. Das macht Sie Weihnachten zum strahlenden Mittelpunkt Ihrer Gesellschaft, zum Menschen, dem man sich anvertraut, den man sucht, den man verehrt. Sie werden viele Herzen erobern, viel ganz spontane Sympathie gewinnen und alte Hindernisse überbrücken. Ihr Geschenk der Sterne, das Weihnachten zum Traum macht.

Was 2017 Ihr Leben besser macht: Ein einmaliger, schier hellsichtiger Geschäftssinn wird dieses Sonnenjahr in ein Erfolgsjahr verwandeln. Ihre goldene Stunde hat geschlagen, wenn in den ersten Januarwochen Venus und Mars aus Ihrem Sternzeichen strahlen und der Merkur ein magisches Sextil dazu einnimmt. Sie zeigen jetzt, was für ein Spürsinn fürs Geld in Ihrer enormen Intuition verborgen ist. Was Sie auch tun, das Gespräch mit der Bank, mit Ihrem Chef oder der wöchentliche Lottoschein, können viel Geld einbringen.

