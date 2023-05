Die größten Geschenke der Sterne

Sie können sich freuen. Jetzt schon. Ein traumhaftes Weihnachtsfest kommt auf Sie zu. So wie Sie es sich vielleicht immer schon erträumt haben, voller Harmonie, inniger Liebe und einem ungewohnt starken Zusammenhalt in der Familie. Kein Streit mehr, keine Ängste. In Ihrem Horoskop: Was Sie persönlich erwartet und wie Sie die Sterne mit Geschenken überraschen, die Sie noch 2017 bereichern werden.

Die Sterne haben Verständnis für Ihre Ungeduld, lassen Sie nicht bis zum Heiligen Abend warten. Das Glück baut sich die Woche über auf, lässt Sie schon ab Montag, den 19. Dezember, spüren, was auf Sie zukommt:

Der Mars ist Montag in die Fische gewandert: Ihr Charme ist umwerfend, die Menschen gehen aufeinander zu, haben Verständnis füreinander.

Mittwoch, 21. Dezember: Die Sonne leuchtet aus dem Steinbock. Gefühle werden ernst, zuverlässig, die Menschen stehen in den Familien zueinander.

Donnerstag, 22. Dezember: Der Mond steht in einem beflügelnden Trigon zur Venus. Das gibt vielen Menschen eine betörend erotische Ausstrahlung. Sie werden erfüllt von einer tiefen Sehnsucht nach Zärtlichkeit, sind bereit, sich zu verlieben.

Freitag, den 23. Dezember: Der Mond in Konjunktion mit Jupiter. Ein neues Selbstvertrauen bestimmt Sie. Sie haben ein gewinnendes Wesen, ein Gefühl tiefer Mütterlichkeit kommt auf.

Heiliger Abend, der 24. Dezember: Der Mond steht im Trigon zu Neptun. Eine tiefe Harmonie breitet sich in den Familien aus. Sie haben ein tiefes Verständnis und Einfühlungsvermögen füreinander, das verbindet.

Sonntag, 25. Dezember. Das Liebes-Wunder. Venus verbündet sich mit Jupiter, Uranus und mit Saturn. Sie erobern die Menschen mit Ihrem Charisma, sind erfüllt von Optimismus und Warmherzigkeit. Ein Gefühl der Treue, der Beständigkeit breitet sich in den Beziehungen aus. Es ist Verlass auf den Partner. Tiefe Liebe verbindet die Familien.

