In Angesicht von Uranus, der in meinem Sternzeichen steht, Jupiter, ihm genau gegenüber, und Saturn, der beide Sterne umarmt, nehme ich, ein Widder-Geborener, mir für 2017 vor, mein Feuer zu hüten. Das gelingt mir, indem ich mich jeden Morgen gleich nach dem Erwachen an meine Feuerkraft erinnere. Mit meinem Feuer und den drei erwähnten Planeten habe ich 2017 ungeheuer starke Sterne und kann alles schaffen, was ich will.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder

Hier erfahren Sie alles zu Tarot und den Tarot-Karten