Ich nehme mir für das kommende Jahr vor, mich von nichts und niemandem tyrannisieren zu lassen – am wenigsten von meinen eigenen Sorgen. Ich habe dermaßen starke Sterne, dass ich 2017 gut leben kann. Dazu gehört auch, dass jemand an meiner Seite ist, der mich versteht und, der meine Sinnlichkeit zu nehmen weiß. Pluto begleitet mich im kommenden Jahr. Im Oktober bekomme ich auch noch den Glücksplaneten Jupiter in eine hervorragende Position: Ich weiß ganz sicher, 2017 geht es mir gut.

