In Ihrer Familie wird viel gestritten, aber genauso schnell und heftig werden Sie sich versöhnen. Sie brauchen die Streitfamilie, in der man sagt, was man denkt, ganz offen und ehrlich. Und ohne lange Reden, denen Sie ohnehin nicht zuhören – Ihr größter Fehler.

Ihr Problem in der Familie: Sie haben mal wieder alle Gegenargumente zur Seite gewischt. Stimmt nicht, Schluss, interessiert mich nicht. Das verletzt sensiblere Gemüter, baut Fronten in der Gemeinschaft auf, trennt Menschen.

Ihre neue Geborgenheit: Ein Gespräch überbrückt tiefe Klüfte, vielleicht auch zu der Verwandtschaft. Spätestens ab dem 3. Februar, mit der Venus im eigenen Sternzeichen, kommt das Familienglück zurück. Absolute Offenheit hält Sie 2017 zusammen.

Ihr Zusammenhalt: Eisern, großartig. Jupiter wird Ihnen bis zum 10. Oktober immer wieder Glücksmomente schicken, die Ihre Gemeinschaft stark machen.

