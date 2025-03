Für diese 4 chinesischen Sternzeichen wird der April 2025 paradiesisch schön!

Nachdem der März für Sie nicht ganz einfach war, liebes Pferd, und sie ausgebremst hat, wird es im April deutlich besser. Es wird sogar so gut, dass Sie erst einmal gar nicht richtig wissen, wie Ihnen geschieht. Das fast schon etwas beklemmende Gefühl der vergangenen Wochen schütteln Sie vollkommen ab. Zusammen mit all den Pflanzen in der Natur blühen auch Sie so richtig auf.

In der Liebe sieht es gut für Sie aus. Grundsätzlich ist die Stimmung ausgeglichen, Sie und Ihre bessere Hälfte begegnen sich wohlwollend und wissen, was sie aneinander haben. Sollten Sie Single sein und Interesse an Flirts oder mehr haben, stehen die Chancen dafür jetzt ebenfalls hervorragend.

Das Erfolgsrezept im Job lautet bei Ihnen im April: Jetzt wird gemacht und nicht mehr nur geplant. Zeigen Sie Initiative, packen Sie die Dinge an. Sie sind so wunderbar kreativ und haben tolle Einfälle – setzen Sie diese auch um!