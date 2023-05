Zwillinge sind eigentlich auf der Welt, um ihr Leben gemeinsam mit anderen zu verbringen. Dennoch finden sich unter Zwillingen sehr viele, die allein leben. Fragt man genauer nach, stellt sich heraus, dass diese Menschen so etwas wie einen Seelenpartner in sich selber haben. Sie sind sozusagen mit ihrem Zwillingspartner in sich verbunden. Das kann so erfüllend sein, dass sie ausgesprochen glücklich und zufrieden sind.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge

Lesen Sie hier auch Ihr Wochenhoroskop