Sie waren selten so hellwach in den letzten Wochen. Jupiter, der Merkur, die Sonne im beflügelnden Trigon zu Ihnen machen Sie zum gefährlichen, listigen Gegner bei Gesprächen und Verhandlungen in dieser Woche.

Ihr Glückstag, 11. Oktober: Jupiter spielt Ihnen die große finanzielle Chance zu. Sie werden jeden von Ihren eigenen Interessen überzeugen und überreden. Was wie ein Berg von Problemen vor Ihnen stand, geht einfach.

Ihr Glückstag, 12. Oktober: Mars tangiert Sie nicht, aber Streit liegt in der Luft, Streit ums Geld, der aber nicht Sie betrifft. Sie ziehen die Sympathien, den Zuspruch der Menschen bei Verhandlungen auf Ihre Seite.

Ihr Glückstag, 14. Oktober: Ein Wunder der Versöhnung geschieht. Wer bisher gegen Sie war, im Beruf, aber auch zu Hause und in der Verwandtschaft, schlägt sich auf Ihre Seite.

Ihr Glückstag, 15. Oktober: Sie schwelgen im Gefühl, geliebt, aber auch geschätzt und bewundert zu werden. Die Gefühle eines Menschen am Rande treffen Sie am stärksten.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge

Lesen Sie hier auch Ihr Wochenhoroskop