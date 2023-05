Die Astrologie sagt, jede Krankheit, nimmt bei Zwillingen ihren Anfang an ihrer Schwachstelle, den Atmungsorganen. Es heißt, dass diese Menschen sich über ihren Atem nicht nur mit Atemluft versorgen, sondern auch mit dem ganzen psychischen Müll, der sich in ihrer Umwelt befindet. Sie müssen also lernen, sich dagegen zu schützen, zum Beispiel indem sie eine Schutzmauer um sich ziehen. Sind Sie bereits erkrankt, müssen Sie sich von diesem „Psychomüll“ wieder befreien.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge

Lesen Sie hier auch Ihr Wochenhoroskop