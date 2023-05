Sie zweifeln alles an, Ihre tiefsten Gefühle, Ihren gewohnten Job, Ihre Umgebung, die Ihnen Heimat ist und ein Gefühl von Sicherheit gibt. Aber besonders in Ihren stärksten Zeiten (wie jetzt mit dem Mars und der Venus im Sextil) möchten Sie aus all dem ausbrechen, was Sie sich aufgebaut haben.

Ihr Karma, das Sie behindert: In einem vorigen Leben waren Sie gefangen in bürgerlichen, kleingeistigen Grenzen, vielleicht auch in einer intoleranten, fanatischen Religionsgemeinschaft, die Ihren rebellischen, klugen Geist unterdrückte. Das hat Sie geprägt, machte jede geringste Fessel für Sie, jede Einschränkung, jede Verordnung von Behörden und Institutionen unerträglich. Das geht oft so weit, dass Sie das Chaos, die Schulden, die Pleiten anziehen, um nicht in Grenzen zu erstarren, natürlich unbewusst. Sie müssen Ordnung in Ihr Leben bringen, besonders in Ihre Finanzen. Lassen Sie sich beraten, auch wenn eine fremde Einmischung in Ihr Leben für Sie so schwer zu ertragen ist.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge

Lesen Sie hier auch Ihr Wochenhoroskop