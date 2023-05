Sie gerieten vielleicht schon oft in der Partnerschaft in die Opferrolle, weil Sie alles von sich geben, sich hineinfühlen, sich engagieren, sich aufopfern, und wenig dafür zurückbekommen. Die Liebe ist etwas Heiliges für Sie, überirdisch, aber leider wird diese Lebenseinstellung nicht immer von anderen geteilt. Ihr Karma, das oft zum Problem wurde, das Sie überwinden können.

Ihr Karma, das Sie behindert: Pluto hilft Ihnen, sich aus dieser karmischen Verstrickung zu befreien, die in einem Ihrer vorigen Leben entstanden sein muss, in dem Ihr Schicksal von Betrug und Vertuschung geprägt war. In dem man Gefühle verleugnete, Kinder nicht anerkannte, sondern zur Seite schob. Das hat sich in Ihrem Unterbewusstsein aufgestaut, wehrt sich jetzt – Ihr Karma fordert, dass Sie sich zu Ihrer Liebe bekennen, gänzlich darin aufgehen, manchmal gegen alle Vernunft. Davon müssen Sie sich befreien, dass Sie sich in Gefühlen nicht verrennen und sich dabei selbst vergessen. Pluto wird Ihnen helfen, nicht immer dieselben Fehler zu begehen.

