Loslassen, was meinem Glück im Wege steht

Eine einmalige Chance kommt in dieser Woche auf Sie zu. Es kommt Klarheit in Ihr Leben. Die Sterne sagen Ihnen, was bislang schief gelaufen ist: Was Sie behindert, bremst, hemmt. Was Ihrem Glück im Weg steht, was Sie jetzt unbedingt loslassen müssen – die alten Fehler, die Probleme, die Sie selbst anziehen, die falschen Menschen, die Ihnen nur schaden.

Es ist die große Karma-Botschaft aus dem Kosmos – was Sie im Grunde selbst schon lange spürten, wenn Sie ehrlich sind, das alles, was Sie schwach macht, muss jetzt weg. Dann werden Sie befreit, gestärkt in dieses wunderbare Jahr des erwachten Selbstvertrauens und der Selbstverwirklichung gehen. Zeit, mit dem alten Kummer, den überflüssigen Ängsten und den immer wiederkehrenden Sorgen aufzuräumen. Die Sterne zeigen Ihnen den Weg.

Sie spüren es selbst, dass sich etwas Entscheidendes in Ihrem Leben verändert. Es ist dieses Gefühl, dass sich jetzt breitmacht: Alte Wege, alte Pflichten, vieles, was Sie sich mit der Zeit so aufgeladen haben, kommt Ihnen jetzt so sinnlos vor. Gewohnheiten empfinden Sie wie ein Gefängnis, den alten Job vielleicht nur noch als Routine, das alte Leben wie eine abgewohnte Wohnung und eine Beziehung vielleicht nur noch als Verpflichtung.

Sie wollen da raus, weg von all den Belastungen, die Sie nur noch behindern, die Sie in alte Fehler drängen, in Probleme verstricken, die nur noch größer werden, desto stärker Sie dagegen anrennen. Es ist altes Karma aus vielen vorigen Leben, das an Ihnen klebt, das immer wieder denselben Kummer anzieht. Weg damit, es wird Zeit und Sie haben die Kraft, um all das Alte loszuwerden, um loszulassen, was Sie festhält. Die Sterne bereiten Ihnen den Weg, bringen jetzt Klarheit.

Oft ist es nur ein kleiner Schritt, der die große Befreiung bringt – ein Gespräch, eine ehrlichere Einstellung zu den eigenen Problemen, der Anstoß zur Veränderung. Pluto gibt Ihnen den Mut, den eisernen Willen zur Veränderung – seine Konjunktion mit dem Merkur wirkt noch am Montag, den 30. Januar, gibt Ihnen Entschlossenheit.

Mittwoch, 1. Februar. Der Mond in Opposition zum Mars: Sie haben das Gespür für den richtigen Zeitpunkt, fühlen genau, wann Sie etwas in Ihrem Verhalten verändern müssen, wann Ihre Chance gekommen ist. Dazu drängt Sie ein hemmendes Quadrat von Merkur zu Uranus zur großen Befreiung. Die alten Verpflichtungen, die ihren Sinn verloren haben, kommen Ihnen nur noch wie eine unerträgliche Last vor. Sie brechen aus.

Freitag, den 3. Februar: Jupiter nimmt eine drängende Opposition zum Mond ein. Sie packen mit neuer Begeisterung das Leben an. Sie sind voller Zuversicht, spüren, was jetzt zu tun ist. Die Venus ist in den Widder vorgerückt. Das bringt neue Klarheit und Ehrlichkeit in Ihre Beziehungen zu den Menschen. Sie fühlen, wer Ihnen guttut, wer Sie behindert, wer Sie nur ausnützt. Folgen Sie Ihren Gefühlen. Ein neuer Weg zum Glück öffnet sich vor Ihnen.

Hier gibt es Ihre Horoskope für 2017