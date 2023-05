Unter allen Sternzeichen beziehen sich Zwillinge am stärksten unmittelbar auf die Gegenwart. Sie versuchen ihr Leben so gut es eben geht, jetzt zu leben. Wenn das gelingt, sind Sie unbeschwert, fröhlich und glücklich, und es fehlt ihnen an nichts. Stoßen Sie aber auf Hindernisse, fehlen ihnen sowohl Kraft aus der Vergangenheit als auch geeignete Perspektiven und Ziele in der Zukunft. Sie müssen lernen, Türen in beide Richtungen zu öffnen.

